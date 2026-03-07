初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は7日、「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」（19日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。タッグマッチ30分1本勝負で藤田和之（プロレスリング・ノア）、ケンドー・カシン組に関根“シュレック”秀樹（ボンサイ柔術）、永尾颯樹（栃木プロレス）組が対戦する。関根“シュレック”は「ストロングスタイルプロレス平井