松本拓也リポート「ちょうど真下に大きな穴が開いている。周辺にはものが散乱している。この周りでも複数の被害が出ている」【映像】大量の小型爆弾をまき散らすクラスター弾（実際の映像）イスラエルメディアは、一連の戦闘が始まって以降、イランから少なくとも6発のクラスター弾が発射されたと報じました。大量の小型爆弾を広範囲にまき散らすクラスター弾は、迎撃が難しく殺傷能力が高いことから、国際条約で使用が禁止さ