【モデルプレス＝2026/03/07】カリスマトレーナーのAYAが3月6日、自身のInstagramを更新。トレーニング用のウェアのショットを公開した。【写真】第1子妊娠の41歳美女「オシャレ」腰回り2サイズUPのマタニティコーデ◆AYA、2サイズアップ写真公開AYAは「妊娠により骨盤が広がり、腰周りのサイズがドカンと上がって今はレギンスは全部2サイズUP」とサイズが上がったことを報告。「＃マタニティファッション」とハッシュタグをつけ、