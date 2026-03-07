17年ぶりにJ1で千葉ダービーが実現明治安田J1百年構想リーグは3月7日に第5節を迎え、フクダ電子アリーナでジェフユナイテッド千葉と柏レイソルが対戦。J1の舞台では17年ぶりとなる千葉ダービーで、柏に「お披露目」となるものがあった。1stユニフォームがともに黄色の千葉と柏。アウェーの柏は黒の2ndユニフォームでダービーに臨むこととなった。黒をメインカラーとし、中央には3本のライン。背番号もスタンドから見やすい黄色