◆オープン戦広島―中日（７日・マツダスタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が“今季１号”を放った。両軍無得点の２回１死、中日・松木平の変化球を完璧に捉えた。グングン伸びた打球はバックスクリーンに着弾。来日２年目を迎えたドミニカンが、代名詞とも言える一発だ。昨季終盤からオフにかけて、新井監督から首が右肩側に傾く悪癖を改善するよう指導を受けていた。「監督にもらったアドバイスは体にも慣れて