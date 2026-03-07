８人組ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の澤本夏輝が７日、１ｓｔフォトエッセイ「きらきらじゃない、僕の輝き方」刊行記念プレス取材に出席した。幻冬舎とＬＤＨＪＡＰＡＮがタッグを組み、９ヶ月連続でＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのメンバーの書籍を刊行するスペシャル企画「ＧＬ―９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳＢＯＯＫＳ〜」の第１弾。今回のために撮り下ろされた写真と今まで語ることのなかった心境が綴（つづ