◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国１５―５ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ブラジル代表の阪神・伊藤ヴィットル通訳（３１）が６日（日本時間７日）、第６回ＷＢＣの１次ラウンドＢ組の初陣となった米国戦に「５番・遊撃」で先発出場したが、４打数ノーヒットだった。３打数無安打で迎えた９回無死一塁の場面で迎えた第４打席は、剛腕のＭ・ミラー投手と対戦し、フルカウントに持ち込んだが、最後