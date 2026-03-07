「嵐」の相葉雅紀（43）が6日放送の文化放送「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（金曜深夜0・00）に出演した。番組ではこの日、「あるある、あるある！」という企画を放送。相葉に関する「あるある」やリスナーの周りの「あるある」などを募集した。番組内でリスナーから寄せられた「私のあるあるは、街中で相葉さんや嵐のみなさんが広告になっているポスターやのぼりを見かけるたびに思わず写真を撮ってしまいま