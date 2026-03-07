【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日、開幕した。イタリアでの冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来２０年ぶり２度目。２月のミラノ・コルティナ五輪と同じく分散開催で、ミラノなど三つの会場群に分かれて１５日まで実施される。開会式は６日午後８時（日本時間７日午前４時）から世界遺産にも登録されているベローナの円形闘技場で行わ