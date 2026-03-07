「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第３日」（７日、琉球ＧＣ＝パー７２）通算１１アンダーの単独首位からスタートした佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝は、２日間ノーボギーという安定した予選ラウンド。そしてこの日も出だしから３ホール連続のパー。これで２０１８年、李知姫の開幕から連続ノーボギー３８ホールを超えて、ツアー２位の記録となった。４番パー５では３打目をフェアウエーセンターからきっ