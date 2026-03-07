アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2が、4月12日よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて毎週日曜7時から放送、作品公式YouTube チャンネルにて配信開始されることが決定。あわせてメインPVが公開され新キャストとして高橋花林の出演が発表された。 参考：花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲が登壇『おでかけ子ザメ』子ザメ語などの誕生秘話を明かす SNSに投稿された漫画を原作にアニメ化された本作。2024年8月1日に配