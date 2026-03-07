日本最古の厄除け観音として知られる三重県松阪市の寺で、恒例の「初午大祭」が行われていて参拝客らで賑わっています。 【写真を見る】「日本最古」の厄除け観音 三重・松阪市の岡寺山継松寺で「初午大祭」 大勢の参拝客でにぎわう 松阪市の「岡寺山継松寺」は、日本最古の厄除け観音として知られ、毎年この時期に「初午大祭」が行われています。 7日は朝から大勢の参拝客らが線香の煙を浴び、本堂で無病息災を祈願し、厄をは