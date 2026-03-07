大相撲の伊勢ケ浜部屋は７日、大阪市内の部屋で春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けて最終調整した。弟子の伯乃富士への暴力行為で春場所の休場措置が取られた伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は朝稽古を指導。初日から出場予定の伯乃富士はこの日、稽古に合流した。伊勢ケ浜親方は２月下旬に伯乃富士に暴力を働き、その後に日本相撲協会に申告。２月２４日に伯乃富士らと協会の聴取を受けていた。協会では前日