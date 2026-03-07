◆オープン戦阪神―ソフトバンク（７日・甲子園）強打を武器とする阪神の高卒５年目・中川勇斗捕手が、先制適時打を放った。初回１死二塁。尾形に２ボール２ストライクと追い込まれながら、１２３キロの変化球をコンパクトに振り抜いた。打球は三遊間を突破。二塁走者の近本が、快足を飛ばして生還した。前日６日も２安打１打点と躍動。捕手登録ながら左翼のレギュラー奪取に向け猛アピールを続けている。