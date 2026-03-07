◇オープン戦西武―ヤクルト（2026年3月7日高知・春野）左ふくらはぎの肉離れでWBC出場を辞退した西武・平良海馬がヤクルト戦に先発。今春の実戦初登板で3回を1安打無失点に抑えた。直球は最速156キロと力感満点。初回1死一塁では赤羽を内角高めの153キロで詰まらせて一邪飛。2回には先頭・サンタナに内角へのツーシームを投げ込み、どん詰まりの二ゴロに打ち取った。3回は先頭・西村に四球を与えるも鈴木叶、岩田を