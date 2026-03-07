巨人の田中将大投手（３７）が、８日の阪神とのオープン戦（甲子園）で今季初先発する。登板前日の７日はジャイアンツ球場で最終調整。前回登板の２月２２日の中日とのオープン戦（北谷）では「すべてのボールを使って打者を抑えることができれば」とテーマを掲げ、２番手で２回完全投球を披露した右腕は、初先発のマウンドでも同様に攻めていく方針を掲げた。「投げるイニング、球数が違うだけで、打者を抑えるためにやる作業は