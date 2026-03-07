お笑い芸人のヒコロヒー（36）が7日、都内で「渋谷女子インターナショナルスクール」の卒業式にサプライズ登場した。「ご卒業おめでとうございます」と、大きな花束を卒業生代表に渡すと、「自分の良さ、自分の魅力と向き合って存分に発揮できる女性になってほしい」と門出を祝った。この日は、学生たちと同じ、ベージュのジャケットと、チェックのスカート姿で登場する予定だったが、ジャケットのみを羽織って出席。「最