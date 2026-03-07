「オープン戦、日本ハム−ロッテ」（７日、エスコンフィールド）両チームのスタメンが発表された。日本ハムは新入団選手をズラリと起用。「１番・捕手」にドラフト５位・藤森（明徳義塾）、「２番・三塁」に育成ドラフト１位の常谷（北海学園大）、「３番・中堅」にドラフト２位・エドポロ（大阪学院大）、「４番・遊撃」に同３位・大塚（東海大）、「８番・ＤＨ」に同４位・半田（日大藤沢）が名を連ねた。両チームのスタ