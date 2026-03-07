0歳から2歳児の保育料は、自治体や世帯の収入で変わるため、家庭により異なります。扶養内で働く場合、パートの収入よりも保育料のほうが高くなることがあり「本当に保育園に入れるべき？」と悩んでしまいますよね。 本記事では、0歳から2歳児の保育料はどのように決まっているのか、パート代が保育料を下回ったとしても保育園に入るメリットはあるのかどうかについて解説します。 保育料は家庭により異