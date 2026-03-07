日本の「国民食」として頻繁に名前が挙がる寿司は、多くの飲食店で提供されています。ベテランの職人が握る「高級寿司」のほか、低価格で気軽に食べられる「回転寿司」など、いろいろな場所で楽しめます。 本記事では、高級寿司と回転寿司とを比較しました。それぞれの飲食店で現場トップとして働く場合、どれほどの年収差があるか、仕事内容にどのような特徴があるかを解説します。 なお本記事で取り上げる年収は、いず