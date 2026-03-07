NAR地方競馬全国協会は、国際女性デー（3月8日）に合わせた取り組みとして、女性騎手プロモーションのオリジナルショートドラマ「まだ、途中」を公開した。地方競馬所属女性騎手として最多勝利記録を更新した宮下瞳元騎手（現調教師）の半生をモデルにした縦型ショートドラマで、1話3分の全3話構成。3月6日から3日連続でNAR公式YouTubeチャンネルにて公開されている。【NARグランプリ2025】騎手から調教師へ新たな一歩…宮下瞳