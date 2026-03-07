千葉県競馬組合は、3月11日（水）に行われるダイオライト記念（Jpn2）の選定馬について下記の通り発表した。●第71回ダイオライト記念（Jpn2）施行日：3月11日（水）施行場：船橋競馬場距離：2400m出走資格：サラブレッド系 4歳以上1着賞金：4500万円●JRA所属馬カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）川田将雅ジャスパーロブスト（せん5・栗東・森秀行）丸山元気デルマソトガケ（牡6・栗東・須貝尚介）横山和生ナルカミ（牡4・