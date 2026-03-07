【モデルプレス＝2026/03/07】FANTASTICSの澤本夏輝が7日、都内で1stフォトエッセイ「きらきらじゃない､僕の輝き方」（幻冬舎）の刊行記念イベントを開催。報道陣の取材に応じ、露出カットの撮影エピソードを明かした。【写真】LDHイケメン「初めてのお菓子作り」こんがり焼けた手作りスイーツ◆澤本夏輝、地元撮影の思い出幻冬舎とLDHがタッグを組み、毎月1冊、9ヶ月連続でFANTASTICSの書籍を刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOK