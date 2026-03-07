ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が６日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、フットボールアワー・後藤輝基をゲストに東京・浅草のグルメを満喫した。道中、有田は、若手時代の後藤やフットボールアワーの印象について述懐。「最初、一緒に仕事したのも相当、前よね？もう（Ｍ−１の）３代目チャンピオンでしょ？もう２３年前…」と、後藤と岩尾望で組んだフットボールアワーが台頭した