【ワシントン＝池田慶太、阿部真司】米国のトランプ大統領は６日、対イラン軍事作戦に関し、イランの軍事力を完全に破壊するまで戦闘を続ける可能性があるとの見解を示した。当面はイランとの停戦協議に応じない考えを示唆するものだ。米ニュースサイト・アクシオスなどのインタビューで語った。これに先立ち、自身のＳＮＳでは、イランとの合意は「無条件降伏以外あり得ない」と投稿した。アクシオスのインタビューでは無条件