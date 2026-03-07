タレントの石原良純が７日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。独特過ぎる石原家流の子育てについて語った。良純は２００２年に医師の女性と結婚し、現在大学生の一男一女の父親だ。藤本美貴から「進路の相談とかされたりするんですか？」と問われると、「全く何にも話したことない。全部奥さん任せ」と即答した。「そこに『何でこっちなんだよ？』みたいなことは？」と驚く藤本に、「『（夫人から）あんた、何