空欄に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、少し落ち着いたトーンの言葉が集まりました。漢字を思い浮かべながら考えると、意外なほどすんなりと答えが見つかるかもしれません。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。う□□けちょう□□□□らんけん□□ヒント：国家権力が出版物などを事前にチェックして、許可／不許可などを出すことをなんという？答えを見る