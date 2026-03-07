米国代表がWBC初戦を迎えた■米国 15ー5 ブラジル（日本時間7日・ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンドの初戦でブラジルと対戦し、15-5で勝利した。初回に主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が先制2ラン。中盤にはまさかの追撃を受けたが、相手投手陣の制球難もあり、最終的には大差をつけての勝利を飾った。WBC初出場となったジャッ