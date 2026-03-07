すとぷりらSTPRファミリーが横浜をジャックKアリーナライブに合わせ横浜市と連携「STPR Family×Yokohama」開催2.5次元アイドルグループ「すとぷり」らの所属事務所STPRは6日、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会と連携して、13日から29日までの期間で、横浜の街全体を舞台としたコラボイベント「STPR Family×Yokohama」を実施することを発表した。同イベントは、Kアリーナ横浜で開催するすとぷりら全５グループ「STPR