◇第6回WBC1次ラウンドB組米国15―5ブラジル（2026年3月6日ヒューストン）ブラジル代表の意地の反撃も届かなかった。スター選手をそろえ、史上最強の呼び声高い米国代表に真っ向勝負を挑んだが、金星をもぎ取ることはできなかった。必死に食らいついた。初回、ジャッジの2点本塁打で先制を許したが、直後にMLB通算555本塁打のマニー・ラミレス氏を父に持つ1番のルーカス・ラミレスが米国先発・ウェブの92マイル（約148.0