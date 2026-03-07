◇第6回WBC1次ラウンドB組米国15―5ブラジル（2026年3月6日ヒューストン）米国代表がブラジルの終盤の追い上げをしのぎ、17年以来2大会ぶりとなる世界一へ、白星発進した。主将が一振りでチームを勢いに乗せた。初回1死二塁、ジャッジがブラジル先発、ボー・タカハシがカウント3―0から投じたスイーパーを強振。大歓声を乗せた打球は高い弧を描き左中間席へと一直線向かった。打球速度106.3マイル（約171.0キロ）、飛距