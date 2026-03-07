俳優中村倫也（39）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。23年に結婚した、妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）について話した。MCの笑福亭鶴瓶（73）が「どこで見つけたん？あんないい人」と質問。中村は「ハハハハ〜」と笑う。鶴瓶が「ハハハやないねん。逃がせへんで。すごい人やで」。中村は「すごい、本当にすごい人ですよ」とうなずいた。そして「あの人のすごさは、まだバレていないすごさが