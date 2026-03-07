歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月29日に最終回となるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に向けて密着取材を受けていることを語った。番組冒頭でアシスタント垣花正が「アッコさん、今日はスタジオの雰囲気がちょっと違いますね」と切り出して「というのはですね、日本テレビさんで毎週日曜午後10時から放送の『おしゃれク