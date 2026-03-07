「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は６日、台湾との初戦に臨んだ。岩手県盛岡市のイオンモール盛岡南ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、市民らは県ゆかりの選手たちの活躍に沸き立った。特設会場の大型モニターの前には約７０人が集まり、黒と白のスティックバルーンを打ち鳴らして応援した。二回、満塁の好機で大谷翔平（３１）の放った打球がスタンドに飛