◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 15-5 ブラジル(日本時間7日、ダイキン・パーク)アメリカがWBC初戦を白星で飾りました。ブラジルとの1戦は初回にアメリカ主将のアーロン・ジャッジ選手が1アウト2塁の場面で、打者有利の3ボールからの4球目、甘く入ったスイープを振りぬき、スタンドへ運びました。打球速度106.3マイル（約171キロ）、飛距離405フィート（約123メートル）を記録。ジャッジ選手の1打