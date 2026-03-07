◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム大阪）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が７日、今年初めて二塁でノックを受けた。オリックス戦（京セラドーム）の試合前練習で三塁、二塁の位置で守備に入った。春季キャンプ中の守備練習は三塁と遊撃に入ってきた。ここまでの対外試合７戦は全て三塁で出場し、同ポジションで坂本、ダルベック、リチャード、荒巻らと定位置争いを続けている。橋上オフェンスチーフは石塚が二