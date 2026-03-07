野球専門誌「野球太郎」の公式Ｘアカウントは７日、ＷＢＣ日本代表のドジャース・大谷翔平投手について、粋な言葉で「お詫び」を発表した。ドラフト情報の充実度では定評のある同誌。２０１２年に発行された創刊号では、花巻東３年の大谷について「ことポテンシャルに関しては、本当に１０年に１人の存在ではないかと思う」と称賛の言葉で評価していた。Ｘでは、このページの画像を添付し「お詫び」と題して、「野球太郎創刊