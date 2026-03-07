◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第３日（７日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールを終えた。昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は前半をイーブンで終え、通算１１アンダーで単独首位をキープした。初日からノーボギーを続けてきたが、９番パー４で第１打を右の深いラフに曲げてスコアを１つ落とし、今大会４５ホール目で初のボギー。記