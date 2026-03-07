◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国１５―５ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ＷＢＣ優勝候補本命の米国代表が、初陣となるブラジル戦で大勝を飾り、白星発進を決めた。打線は、２個の死球を含めた計１９四死球をもらって“大荒れ”な展開となり、１５得点を挙げた。米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１