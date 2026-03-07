◆オープン戦広島―中日（７日・マツダスタジアム）中日・福永裕基内野手が先制打を放った。初回１死三塁。広島・森の直球を捉え、三遊間を破る適時打。試合前時点でオープン戦は打率５割（１２打数６安打）と好調をキープしている男が、３戦連続安打だ。昨季は度重なる負傷の影響で自己最少の２０試合にとどまった４年目。開幕前から元気はつらつに打ちまくっている。