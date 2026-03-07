2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が5日、オリジナルブランドいちご「すとぷり」で、東京と大阪でのスイーツパラダイスとのコラボカフェ「すとぷりいちごCafe」を開催することと、ファミリーマートの公式オンラインショッピング「ファミマオンライン」での抽選販売を開始したことを発表した。昨年4月にスタートした、すとぷりメンバーがいちご農家の協力のもとで、いちご栽培に挑戦した長期プロジェクト「苺の秘密計画」。