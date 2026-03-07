DeNAは、3月19日にJR関内駅前に日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THELIVESupportedby大和地所」が開業することを記念して、球団オリジナル醸造ビール第4弾「BAYSTARSSESSIONIPA」を新たに発売すると発表した。球団は2015年にオリジナル醸造ビールは「BAYSTARSALE」の販売を開始し、これまで3種類のレギュラー商品を展開している。世界的な品評会で金賞を受賞するなど国内外で高く評価され、横浜ス