アジアサッカー連盟(AFC)は8日の女子アジアカップ・オーストラリア女子代表対韓国女子代表を、日本人審判団が担当すると発表した。同試合はグループリーグ最終節。両チームともすでに決勝トーナメント進出を決めている。主審はJリーグ担当の山下良美氏が割り当てられ、同氏は今大会初の主審担当となる。副審はともにJリーグ担当の坊薗真琴氏と一木千広氏で、第4審判員は小泉朝香氏。VARに男性の飯田淳平氏、AVARにカタールのメ