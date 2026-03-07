B1西地区の大阪エヴェッサは3月7日、青木保憲が2月14日に開催された「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第23節の京都ハンナリーズ戦で負傷し、右ハムストリングス肉離れと診断されたことを発表した。 静岡県出身で現在30歳の青木は、182センチ84キロのポイントガード。筑波大学を経て、2017－18シーズンに川崎ブレイブサンダースへ加入した。その後は広島ドラゴンフラ