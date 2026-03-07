フリーアナウンサーの刈川くるみ（27）が7日、都内でファースト写真集「星のない空」（集英社）の発売記念イベントを行った。写真集には「自分の頑張りだけでは出せない。出したいって思ってもらえるような人になりたい」という強い思い入れを、仕事を始めた約5年前から持っていた。念願のオファーが来たときの心境は「キター！」。同時に「一冊まるまる自分になることがなかったので、うれしさの後に不安もきた」とも明かした