timeleszの原嘉孝（30）が7日、都内でなにわ男子の大西流星（24）とダブル主演を務めるWOWOWドラマ「横浜ネイバーズSeason2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。連ドラ初主演作で「（作品に）向き合いまくったし、魂を削って撮影に挑みました。素晴らしい作品にできあがりましたので、マジで見てほしい。マジで騙されたと思って見てほしい」と力を込めた。WOWOWとと東海テレビが共同制作し、1月