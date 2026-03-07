遠藤誠（５１＝浜松）が７日、川口オートで開催中のＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」４Ｒで１着、通算６００勝を達成した。スタートを決め４番手発進。２周回で２番手に浮上し、３周回１コーナーで梅内幹雄を抜き先頭に立ち、そのまま振り切った。「良かった。早く達成したかったけど、思いのほかいろいろあった。いいでしょう。満足。目標達成」と喜んだ。飯塚・竹谷隆からは「あと４００。２、３年だな」と言われ