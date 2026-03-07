◆春季教育リーグ巨人―オイシックス（７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の平山功太外野手が、２打席連続本塁打を放った。「１番・左翼」で先発出場。１点を追う初回に先頭打者弾を放ち、１―１同点の２回２死二塁から再び先発右腕・井口の１４３キロ変化球を捉えた。打球は左翼席に飛び込む勝ち越し２ランとなった。平山は育成３年目の外野手で、春季キャンプは初めて２軍スタート。俊足、強肩、パンチ力のある打