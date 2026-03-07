◆オープン戦オリックス―巨人（７日・京セラドーム）巨人―オリックス戦のスタメンが発表された。野手は前日６日の同カードから６人を入れ替え。ドラフト４位の皆川岳飛外野手＝中大＝が３番、育成５位の知念大成外野手＝オイシックス＝が２番に入るフレッシュオーダーとなった。以下、両軍のスタメン。【巨人】１（中）佐々木２（左）知念３（右）皆川４（一）ダルベック５（Ｄ）キャベッジ６（三）坂本７（捕）大城８（遊