３月７日の阪神６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１２００メートル＝１２頭立て）は、幸英明騎手が乗った４番人気のメイショウバルク（牡３歳、栗東・安達昭夫厩舎、父ディスクリートキャット）が５番手から直線で鋭く伸び、ゴール前で２着馬をかわして２連勝。これで６戦２勝とした。頭差の２着に６番人気のプルメリアリノ（坂井瑠星騎手）が入り、さらに３馬身差の３着に２番人気のマメタンク（松若風馬騎手）が入った。勝ちタイム